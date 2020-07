Tineke Geessink overleden, de vrouw die op haar 63e moeder werd

Tineke Geessink, de vrouw die in 2011 op 63-jarige leeftijd beviel van een gezonde dochter, is overleden. De vrouw uit Harlingen raakte zwanger via ivf-behandelingen.

Haar dochter is inmiddels 9 jaar oud. “Lieve mama, ik zal jou missen”, schrijft ze in de rouwadvertentie. Martijn Bink, NOS-journalist en aangetrouwde neef van Geessink, bevestigt aan RTL Nieuws dat ze is overleden, maar zegt dat de familie heeft besloten geen verdere mededelingen te doen. Alles rond de opvang van Geessinks dochter is volgens de familie goed geregeld.

Te oud voor behandeling in Nederland

De Friese Geessink kwam in Nederland groot in het nieuws toen ze op haar 63e voor het eerst moeder werd. Ze was alleenstaand en werd zwanger dankzij ivf-behandelingen met bevruchte eicellen, afkomstig van jongere vrouwen.

In Nederland ligt de grens voor een ivf-behandeling op 45 jaar, maar Geessink ging voor haar behandeling naar Italië, waar ze werd geholpen door fertiliteitsarts Severino Antinori.

