Tilburger die Rutte en De Jonge met de dood bedreigde moet sorry zeggen

Een man uit Tilburg heeft premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op Twitter met de dood bedreigd. De reden? Hij was het oneens met de coronamaatregelen van het kabinet. Als straf moet de man nu een geldboete betalen en een excuusbrief schrijven aan de ministers.

De Tilburger uitte in juni in meerdere tweets zijn frustratie over het coronabeleid van het kabinet. In zijn tweets bedreigde de man Rutte en De Jonge met de dood. De officier van justitie rekende de man zwaar aan dat hij daarbij sprak over een huurmoord. Zij eiste daarom een geldboete van 1500 euro en een voorwaardelijke celstraf tegen de twitteraar.

Grapjes maken

De rechter kwam tot een lagere straf en veroordeelde de man tot een geldboete van 750 euro en het schrijven van een excuusbrief aan beide heren. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de man nog steeds actief op Twitter, maar houdt hij het nu bij het maken van grapjes.