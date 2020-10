Tientallen kalfjes dood door brand op boerenerf Lelystad

Tussen de veertig en zestig kalfjes zijn woensdagochtend om het leven gekomen bij een brand op een melkveebedrijf aan de Visvijverweg in Lelystad.

De brand brak uit in de stal waar de kalveren stonden en volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Lelystad was al snel duidelijk dat de stal niet meer te redden was. Hoe de brand ontstaan is, is nog onbekend.

Koeien gered

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen stal met koeien. Rond 04:30 werd het sein brand meester gegeven.

Bij de brand kwam asbest vrij, er wordt onderzocht of dit gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

Beeld: ETV Produkties