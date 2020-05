Tieners nemen explosief uit Tweede Wereldoorlog mee naar huis

View this post on Instagram

Jongeren nemen gevonden explosief mee naar huis! Twee jongens, van 11 en 13 jaar oud, hebben op het strand van een Noord-Hollandse badplaats met behulp van een metaaldetector een stuk conventionele munitie gevonden. Omdat er wat aan vastgekoekt zat, was niet direct duidelijk wat het was. Het voorwerp werd meegenomen naar een woning in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Na het wat schoonmaken werd steeds duidelijker dat het hier mogelijk om een gevaarlijk voorwerp ging. De vader van één van de vinders ging met foto’s naar het politiebureau en kreeg daar te horen dat het vermoedelijk echt om zware munitie ging. De vader had al uit voorzorg de woning ontruimd. Dodelijk explosief De Teamleiders Explosieven Veiligheid (TEV) van de politie en personeel van de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) gingen naar de bewuste woning. De specialisten stelden vast dat het om een stuk verschoten geschutsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog ging. Het was wel een dodelijk explosief en de jonge knullen hebben een goede uitleg van het EODD-personeel gekregen over hoe te handelen in een volgende situatie. De EODD heeft het explosief meegenomen naar een speciale plek in het Westelijk Havengebied en hebben het daar op een veilige manier tot ontploffing gebracht. Metaaldetectoren De EODD maakte deze week duidelijk dat de laatste tijd duidelijk veel meer explosieven door burgers worden aangetroffen. Veel mensen zijn met metaaldetectoren aan het zoeken, maar ook bij het omspitten van bijvoorbeeld tuinen komen soms explosieven tevoorschijn. Maak een foto Belangrijk: Als je denkt met een explosief te maken te hebben, maak dan een foto en zorg dat niemand er nog bij kan komen. Bel de politie en die stuurt na bestudering van de foto een explosievenspecialist langs. Daarna komt indien nodig de EODD langs en die zorgt voor een veilige afvoer en laat het op een veilige locatie ontploffen. #explosief #eod #voorzichtig #ontploffing #owgm #owgm247 #politie #politieamsterdam #asdoost ^TB