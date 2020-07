Thijs (10) loopt maandenlang in korte broek om geld in te zamelen voor het goede doel

Weer of geen weer: de 10-jarige Thijs uit Paterswolde doet de komende maanden iedere dag een korte broek aan. Hij doet dit om geld in te zamelen voor Stichting Hartekind, omdat de stichting zijn 2-jarige vriendje Jens zo goed heeft ondersteund toen hij een serieuze hartafwijking had. “Als je hoort dat een jongen van 10 dit wil doen, krijg je echt kippenvel.”

Thijs besloot een tijd geleden dat hij graag een ‘challenge’ wilde gaan doen. “Eerst was ik van plan om iedere dag een winterjas te dragen, maar dat zou in de zomermaanden uiteindelijk iets te warm worden”, vertelt Thijs tegen Hart van Nederland. “Toen kwam ik op een korte broek.”

Vriendje met hartafwijking

Vervolgens moest hij nog een doel bedenken waar hij het geld voor wilde inzamelen. Al snel dacht hij aan zijn 2-jarige vriendje Jens. Thijs legt uit dat toen Jens geboren was, hij een gaatje in zijn hart had. “Bij sommige kinderen gaat dat gaatje weer dicht, maar bij Jens niet. Daarom moest hij vorig jaar een open openhartoperatie ondergaan.”

Per jaar worden in Nederland 1500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Thijs wil nu zo veel mogelijk geld ophalen voor Stichting Hartekind, de stichting die zich inzet voor kinderen met een geboren hartafwijking.

Sinds mei draagt Thijs daarom iedere dag een korte broek, ook als het koud is of als het regent. Zijn doel was eerst om 500 euro op te halen. Dat bedrag heeft hij inmiddels al bij elkaar gespaard en de teller staat nu op de doneerpagina alweer bijna op 1000 euro. Maar de actie duurt nog tot en met september. “Maar als het in oktober nog lekker weer is, dan plak ik er nog een maand achteraan”, zegt Thijs.

Kippenvel

De 2-jarige Jens is een paar weken geleden 100 procent genezen verklaard en hij heeft nu geen hartafwijking meer. Zijn vader Arnold van der Veen uit Eelderwolde vertelt aan Hart van Nederland dat hij bevriend is met de ouders van Thijs. Toen hij hoorde dat Jens een hartafwijking had en een openhartoperatie moest ondergaan, was dat wel “even schrikken”. “Die uren dat Jens geopereerd werd, voelden als dagen”, zegt Arnold.

Gelukkig ging alles tijdens de operatie goed en herstelde Jens snel. Arnold vertelt dat Stichting Hartekind veel ondersteuning heeft geboden in de tijd dat Jens aan zijn hartafwijking geholpen werd. “Als je dan hoort dat een jongen van 10 iets terug wil doen voor de stichting omdat ze Jens zo goed geholpen hebben, krijg je echt kippenvel. Het is een geweldig idee.”