Thijs H. is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar en tbs met dwangverpleging voor de moord op drie willekeurige mensen. De rechter acht bewezen dat hij zijn slachtoffers vorig jaar met voorbedachte rade heeft doodgestoken.

De 28-jarige Hagenaar heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg Thijs H. toe op de Brunssumerheide in Limburg. Daar stak hij eerst een 63-jarige vrouw dood en niet veel later een 68-jarige man.

Lees ook: Nabestaanden slachtoffers Thijs H.: ‘Deze moordenaar mag niet meer vrij rondlopen‘

Psychische problemen

Thijs H. kampte met forse psychische problemen en verbleef in een instelling toen hij de moorden pleegde. Hij zei dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde die hem tot zijn daden hebben aangezet. Na observatie in het Pieter Baan Centrum kwamen deskundigen tot de conclusie dat Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar is geweest toen hij de slachtoffers doodstak.

Tijdens de rechtszaak besprak de officier van justitie uitvoerig de gruwelijke details van de drie moorden. De slachtoffers zijn vermoedelijk onverwachts aangevallen en vele malen gestoken en gesneden. Ook had de hond van een van de slachtoffers een steekwond in de keel, mogelijk omdat het dier geprobeerd had zijn baasje te beschermen.

Wel of geen vooropgezet plan?

Het Openbaar Ministerie concludeerde dat Thijs H. wist wat hij deed en dat hij zijn slachtoffers heeft gedood met een vooropgezet plan. Justitie eiste vorige maand daarom een gevangenisstraf van 24 jaar en tbs met dwangverpleging.

De advocaten van Thijs H. erkenden dat hij gewapend met een mes op pad ging met de bedoeling om mensen te doden. Maar volgens de raadslieden heeft hij geen weloverwogen keuzes kunnen maken, omdat hij destijds in “een gestoorde realiteit” verkeerde.

Lees ook: Thijs H. dacht dat wereld in handen was van psychopaten