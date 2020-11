Forum voor Democratie zet Thierry Baudet per direct uit partijbestuur

Thierry Baudet is per direct uit het partijbestuur van Forum voor Democratie (FvD) gezet. Dat gebeurde nadat hij eerder op woensdag liet weten dat hij toch weer lijsttrekker en partijleider wil worden van de partij.

Ook schreef Baudet een lijsstrekkersverkiezing op 30 november en 1 december uit, waarvoor hij zichzelf “beschikbaar” stelde. Een woordvoerder van FvD benadrukt nu dat die verkiezing geen bestuursbesluit was. Baudet was voordat hij uit het bestuur werd gezet algemeen bestuurslid bij de partij.

Inmiddels zou er ook een slotenmaker zijn gezien bij het FvD-partijkantoor in Amsterdam

Slotenmaker bij partijkantoor van FvD in Amsterdam. pic.twitter.com/QyxntHNBpQ — Elodie Verweij (@elodieverweij) November 25, 2020

Het rommelt bij FvD

Het rommelt bij FvD nadat er afgelopen weekend opnieuw antisemitische en homofobe berichten waren opgedoken van leden van jongerenvereniging JFVD. Een aantal partijkopstukken eisten daarop onder meer het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet. Partijleider Baudet weigerde Jansen echter te laten vallen.

Nadat de kopstokken hem een ultimatum hadden gesteld besloot Baudet maandagavond een stap opzij te zetten binnen de partij: hij trok zich terug als lijsttrekker. Dinsdagochtend maakte hij bekend ook op te stappen als partijvoorzitter. Een paar uur later kondigde FvD-Tweede Kamerlid Theo Hiddema aan per direct te stoppen als parlementariër.

‘Poging tot karaktermoord’

Baudet stelde in zijn filmpje dat ondanks zijn beslissing de rust niet is teruggekeerd bij FvD. “Er is een ‘bitchfight’ ontstaan in het openbaar, waarbij mij ontzettend veel narigheid wordt aangesmeerd”, aldus de voormalige partijleider. Hij sprak van een “poging tot karaktermoord” en beschuldigde zijn critici ervan hem “met pek en veren” uit de partij te willen zetten.

Daarbij doelde hij mogelijk op Annabel Nanninga, die voor FvD onder meer in de Eerste Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad zit. Zij eiste dinsdagavond dat Baudet helemaal van de kieslijst zou verdwijnen. Baudet sloot juist een plek als lijstduwer bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet uit.

Redactie/ANP