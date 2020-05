Thalys verplicht dragen mondkapjes in treinen

Thalys verplicht het dragen van mondkapjes in treinen vanaf 4 mei. Dat meldt het bedrijf op de website. Thalys stelt het dragen van een mondmasker verplicht om te voldoen aan de Belgische regels.

Het hoeft niet per se een chirurgisch mondkapje te zijn, maar het kan ook zelfgemaakt zijn. Nederlandse ov-bedrijven willen dat mondkapjes ook in het Nederlandse openbaar vervoer verplicht worden gesteld door de regering. Dat is in tegenstelling tot in Duitsland en in België nog niet het geval.

Thalys kondigde eerder al aan dat er volgens een aangepaste dienstregeling wordt gereden. Tot 8 juni rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Parijs, maar moet er worden overgestapt op Brussel-Zuid.

ANP