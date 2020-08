Klaar met Nederland en het coronavirus? Thailand nodigt je uit om te komen overwinteren

Ben jij even helemaal klaar met het coronavirus en moet je er echt even uit? Hoe klinkt een wit zandstrand met azuurblauwe zee? Thailand nodigt je uit om te komen overwinteren.

Thailand hoopt de door het coronavirus misgelopen inkomsten uit toerisme nog een beetje goed te maken met de overwinteraars. De grenzen zijn vrijwel dicht sinds half maart en de regering heeft nu plannen om speciaal voor overwinteraars toeristenvisa voor de langere duur te verstrekken.

Met een visum zouden de overwinteraars tot wel negen maanden kunnen blijven. Het land mikt vooral op gepensioneerden die de tijd en het geld hebben. De overwinteraars moeten eerst naar het eiland Phuket, waar ze twee weken in quarantaine moeten blijven en getest worden op het virus. Daarna mogen ze vrij door heel Thailand reizen.

Thailand is coronavrij

Thailand heeft al drie maanden geen besmetting met het coronavirus vastgesteld, met uitzondering van besmettingen die uit het buitenland kwamen. Maar de toerismesector is belangrijk voor de economie, die dit jaar waarschijnlijk 8,5 procent krimpt.

De Nederlandse overheid hanteert nog steeds een negatief reisadvies voor alle landen buiten Europa, dus ook voor Thailand. Alleen voor noodzakelijke reizen is het toegestaan om naar Thailand te gaan, een vakantie is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken geen noodzakelijke reis. Voorlopig lijkt overwinteren in Thailand dus niet meer dan een tropische droom.

Foto: Pixabay