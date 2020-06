TERUGKIJKEN: Arjen Robben licht comeback bij FC Groningen toen

Arjen Robben gaat zondagmiddag uitgebreid in op zijn plannen om volgend seizoen in het shirt van FC Groningen terug te keren in het betaald voetbal. De 36-jarige aanvaller geeft een persconferentie in het stadion van de club waar hij op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal debuteerde.

Robben nam vorig jaar als speler van Bayern München afscheid van een prachtige loopbaan. Hij dacht afgelopen winter al even aan een rentree, maar hij genoot ook wel van zijn vrije tijd en skiën ging hem steeds beter af. De 96-voudig international van het Nederlands elftal trainde de afgelopen weken fanatiek. Hij hoopt dat zijn lichaam over een paar maanden klaar is voor nog een jaar in de eredivisie.

“Of dat gaat lukken, weet ik nog niet”, sprak Robben de gelukkige supporters van FC Groningen zaterdag al toe. “Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is fysiek gezien een pittige uitdaging, maar ik ga er vol voor. Als alles klopt, sluit ik aan bij de eerste training van het nieuwe seizoen.”

Stormloop op seizoenkaarten

De boodschap van Robben zorgde zaterdagavond voor een run op seizoenkaarten bij FC Groningen. De voetbalclub kan wel een verzetje gebruiken. Het zit momenteel in financieel zwaar en is zwaar getroffen door de coronacrisis. Volgens voorzitter John de Jonge van de supportersvereniging zijn er al meer dan 1600 seizoenkaarten verkocht sinds het nieuws bekend is gemaakt.

