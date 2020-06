De horeca mag weer, terrassen weer vol na maandenlange sluiting: 'We gaan weer knallen'

Voor de eigenaren van het Bruin Kafee in Tilburg was het een feestelijke dag vandaag. Ze konden niet wachten om de eerste gasten weer te ontvangen op hun terras. De coronacrisis kwam extra hard aan bij het horecakoppel. Ze waren net twaalf dagen open, toen de deuren weer dicht moesten.

Na een onrustige nacht was het maandagochtend aftellen geblazen. “Dit is echt een kippenvelmoment”, aldus eigenaar Felix Frijters. ”Eindelijk!”, vult zijn partner Elsemieke Mols aan.

Om de heropening te vieren werd de champagne al vroeg ontkurkt. ”We gaan weer knallen”, zegt Felix. ”Ik geniet nu al, ook al moet ik keihard werken tot twee uur vannacht. Ik ben vol energie”, aldus Elsemieke.

Niet knuffelen

De tweeënhalve maand dicht heeft ze veel geld gekost. ”Onze rekening is leeg. Nu moet er weer geld verdiend worden.” Toch hebben ze er vertrouwen in. ”Het komt goed. We kunnen meer hebben dan we hebben. We gaan kijken of we het de komende jaren weer recht kunnen trekken.”

Elsemieke verwacht geen chaos vandaag. ”Ik verwacht vooral vrolijkheid, gezelligheid en dankbaarheid.” Afstand houden is nog wel een uitdaging voor Elsemieke. ”Ik heb de neiging mensen een knuffel te geven. Omdat ik zo blij ben dat ze er weer zijn. Daar moet ik dus even aan denken, maar dat komt vast goed.”

Blijven zitten

Niet alleen horecaondernemers konden niet wachten tot het moment dat de terrassen weer open mochten. Voor 12 uur stonden de eerste gasten al in de rij om een plekje te bemachtigen op het terras. ”We mogen weer!”, aldus twee wachtende vrienden. Een wat ouder echtpaar kijkt vanaf een afstand toe. Zij wachten nog even af. ”Laat die jongelui eerst maar.” En als je dan een tafeltje hebt bemachtigd? ”Ik denk dat we de hele dag blijven zitten”, aldus een terrasgast.