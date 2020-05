Utrechtse horecagelegenheden in de binnenstad moeten, als ze weer open mogen, alle ruimte krijgen om weer goed te kunnen draaien. Alleen als de binnenstad voor hen letterlijk helemaal open wordt gegooid, kan de anderhalvemeterregel worden nageleefd, vinden VVD en D66.

Beide fracties willen dat de gemeente een plan maakt zodat de horeca meteen aan de slag kan, als het kabinet de horeca weer openstelt. En men dus niet eerst hoeft te wachten tot er een anderhalvemeterbeleid wordt uitgezet.

‘Creatief zijn’

“Het is hard nodig om creatief te zijn”, zegt D66-raadslid Maarten Koning tegen het AD. “De horecazaken hebben het heel zwaar. Als ze weer open mogen, hebben ze alle ruimte nodig om overeind te blijven. Wat ons betreft mag de binnenstad in de zomerperiode één groot terras worden.”

Dat betekent wat de partijen betreft ook dat er tafeltjes en stoelen komen in de straatgedeeltes van bijvoorbeeld het Domplein, mits hulpdiensten er dan nog langs kunnen. D66 en VVD vinden dat er moet worden gedacht buitenbars, zodat klanten zelf drankjes of versnaperingen kunnen halen, in plaats van de bediening. Dat zou het besmettingsrisico verkleinen.