Terminale vrachtwagenchauffeur ziet 'zijn truck' voor het laatst

Arie Klaassens reed als klein jongetje met zijn vader mee op de vrachtwagen. Nu is hij na een leven lang werkzaam te zijn geweest als vrachtwagenchauffeur, ernstig ziek. Reden voor zijn buurman om de oude wagen waarin het allemaal begon bij wijze van verrassing naar Arie te brengen. Een emotioneel moment: het was een grote wens van Arie om de truck nog één keer te zien.

Herman van Oost, zelf ook vrachtwagenchauffeur, spreekt zijn buurman Arie regelmatig over vroeger. “Ik vroeg hem wat het hem waard zou zijn om de wagen nog eens te zien. Toen begon hij te huilen en wist ik het zeker: hij moet hierheen komen.”

In oude staat hersteld

De oude Scania 110 Super is door een bedrijf helemaal in oude staat hersteld. “Of het ‘m zeker weten is? Ik heb bewijsmateriaal dat het echt om dezelfde wagen gaat. Arie heeft een foto hangen van de truck en het kenteken klopt, dus het is ‘m echt!” Herman verwacht dat het een grote verrassing gaat zijn voor zijn buurman. “Zijn familie is op de hoogte en de buren. Iedereen weet het, behalve hijzelf!”