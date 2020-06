Giraffe in Diergaarde Blijdorp vervult laatste wens van terminale patiënte

Stichting Ambulance Wens liet donderdag een wel heel bijzondere en ontroerende wens uitkomen voor een terminale patiënte uit Alkmaar. De 26-jarige vrouw wilde graag nog een laatste keer naar Diergaarde Blijdorp.

De foto van haar bezoek ontroert velen op sociale media. Op de foto is te zien dat de Alkmaarse door een van de giraffen wordt gegroet. De vrouw uit Alkmaar en haar familie zijn erg dankbaar dat de wens in vervulling is gegaan.

Zo blij

“Ondanks dat ze aan een beademingsapparaat lag, konden we haar toch meenemen naar Blijdorp. We zijn zo blij dat we iemand blij kunnen maken. Door de stichting kunnen we voor mensen van alle doelgroepen dit soort dingen mogelijk maken”, vertelt oprichter van de stichting Kees Veldboer.

Stichting Ambulance Wens vervult al sinds 2007 de laatste wensen van terminaal zieken, mogelijk gemaakt door 270 vrijwilligers.