Terwijl dit weekend de temperatuur ‘s nachts voor het eerst deze herfst onder de nul zakte, hangt een ommekeer alweer in de lucht. Woensdag kan het ten zuiden van de grote rivieren weer warmer worden dan 20 graden.

De komende dagen draait de wind, waardoor warme lucht uit het zuiden ons land binnenkomt, meldt weer.nl. Daardoor is het vanaf woensdag weer opvallend warm voor de tijd van het jaar. Spreken van een fijne nazomer kan helaas niet, want het weer blijft wisselvallig met flink wat regen en wind.

Dagrecord kan sneuvelen

Zondag en maandag is het nog rustig herfstweer. Vanaf dinsdag merken we de effecten van de warme lucht. De temperatuur stijgt een paar graden, in het zuidoosten kan het al 17 graden worden. Woensdag moet de herfstwarmte zijn hoogtepunt gaan bereiken. In het zuiden zou het op de warmste plekken 22 graden kunnen worden. Weer.nl sluit niet uit dat in De Bilt het kwik zal stijgen tot meer dan 20,1 graden, wat betekent dat het dagrecord uit 1977 sneuvelt.

Lang kunnen we niet genieten van de milde temperaturen. Vanaf donderdag komt een koufront de warme lucht verdrijven.

