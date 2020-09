Doodziek meisje Teleza eindelijk onderweg naar Nederland voor levensreddende hartoperatie

Het wordt de week van de waarheid voor Nicole van Elteren (34) en haar doodzieke dochterje Teleza van nog geen jaar oud. Eindelijk vliegen ze zaterdag vanuit het Afrikaanse Malawi naar Brussel. Vanuit daar hopen ze gelijk door te gaan naar het ziekenhuis in Leiden. Daar zal het geadopteerde meisje worden geopereerd zodra ze daar klaar voor is.

Teleza heeft namelijk drie gaatjes en een vernauwing in haar hart. Moeder Nicole: “Ik hoop dat Teleza goed uit de vlucht komt. Als dat gebeurt, kunnen de artsen in Leiden een gedegen plan maken. Ze weten nu nog niet precies waar de vernauwing zit, dat kunnen ze dan eerst onderzoeken. Als ze niet goed uit de vlucht komt, gaan ze meteen opereren.”

Niet in aanmerking voor paspoort

Het was lang wachten voor Nicole, Teleza en haar twee geadopteerde zussen Diana en Maria (8 en 7 jaar oud). Omdat Teleza niet in aanmerking kwam voor een Nederlands paspoort, moesten ze wachten op een visum. Toen dat er eindelijk was, moesten er een vlucht en ziekenhuisbed in Leiden beschikbaar komen. Dat was een heel geregel om het allemaal voor elkaar te krijgen.

“Het ziekenhuis heeft gezegd dat we op 6 september mogen komen,” vertelt Nicole. “We vertrekken dus zaterdagmiddag om 14.00 uur en komen zondagmorgen rond 06.00 uur aan op de luchthaven van Brussel. Daarna hopen wij rechtstreeks door te gaan naar het ziekenhuis in Leiden.”

Heftige paar maanden

De zusjes Diana en Maria worden in de Belgische hoofdstad opgevangen door Lilian en Adri van Elteren, de bezorgde ouders van Nicole. Lilian: “We zijn zo blij dat de operatie eindelijk in zicht komt. Het zijn heftige maanden geweest voor iedereen. Wij hebben de twee meisjes thuis vanaf zondag, ik heb hun bedjes al opgemaakt. We gaan er nu vanuit dat ze zomaar een paar maanden zullen blijven. We zullen de komende tijd dan ook op zoek gaan naar een school zodat ze een dagritme kunnen ontwikkelen en met andere kindjes in contact komen.”

De jonge Teleza zal ook nog een tweede keer moeten worden geopereerd. Nicole: “Met de eerste operatie gaan ze kijken waar de vernauwing zit en kijken ze naar de gaatjes in het hart. In de tweede operatie kunnen ze echt beginnen met het herstellen.”

Inzamelingsactie

Inmiddels loopt al enkele weken een crowdfundactie voor Teleza. Omdat het meisje namelijk geen Nederlands paspoort heeft kan ze niet op de verzekering van Nicole worden bijgeschreven. Alles moet dus uit eigen zak worden betaald en dat is lastig want de kosten lopen op tot ongeveer 150.000 euro. “We hebben nu zo’n 68.000 euro ingezameld. Daarmee kunnen we de eerste operatie betalen. Er is echter nog die tweede operatie en daar is nog meer geld voor nodig.”