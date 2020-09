De quarantaine is eindelijk voorbij voor de ernstig zieke Teleza, haar twee zussen Diana (8) en Maria (7) en haar moeder Nicole van Elteren. Het gezin kwam op 6 september na een lange vlucht uit Malawi aan in Nederland omdat Teleza levensreddende operaties moet ondergaan aan haar hart.

Na terugkomst in Nederland moest Nicole eerst tien dagen in quarantaine met haar drie geadopteerde dochters. Het gaat goed met het gezin. Nicole: ”Teleza heeft het heel goed gedaan. Ze is heel sterk. Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ik maak me nog altijd wel zorgen, het liefste heb ik namelijk dat ze morgen wordt geopereerd. Naast de gaatjes in haar hart moet ze ook worden geholpen aan een vernauwing in haar rechter hartkamer. Dit zijn zware operaties. Het verschil met toen we nog in Malawi zaten is natuurlijk wel dat we zo in het ziekenhuis in Leiden zijn als er iets met Teleza is.”

‘Wachten op de eerste operatie’

Het is nu afwachten tot het ziekenhuis met een datum komt voor de eerste operatie. ”Het ziekenhuis gaat me nog bellen, dan hoor ik meer. Misschien duurt het nog wel een paar dagen.”

Omdat Teleza, in tegenstelling tot haar twee adoptiezussen, geen Nederlands paspoort heeft kan ze niet op de verzekering van Nicole worden bijgeschreven. De operatie moeten ze dus zelf bekostigen.

Daarvoor loopt een inzamelingsactie: ”Er is nu ruim 77.000 euro opgehaald maar we zijn er nog lang niet. We gaan ervanuit dat we ongeveer 150.000 euro moeten betalen”, aldus Nicole.