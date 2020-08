Plan om N65 bij Vught om te bouwen valt niet goed bij ondernemers en bewoners

Het plan om de N65 in het Brabantse Vught om te bouwen wordt al vijftien jaar besproken. Hoewel er voordelen zijn, zoals de verbetering van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, zijn veel partijen er zeker niet blij mee.

Pomphouder Clemens van Hulten begrijpt niets van de plannen die gemeente Vught heeft. Hij maakt zich zorgen om zijn zaak. “De plannen voor de nieuwe Rijksweg betekenen mijn ondergang”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

‘Ik vrees faillissement’

Het aantal op- en afritten op de N65 zal door de plannen flink verminderd worden. Van Hulten vreest dat hierdoor 95 procent van zijn toestroom zal verdwijnen. “Mensen kunnen straks van geen enkele kant de weg af, terwijl ik nu van beide kanten bereikbaar ben.” Volgens de ondernemer is het niet de vraag óf hij moet stoppen met zijn pomp, maar wanneer.

Een paar kilometer verderop zit Ton Pijnenburg, eigenaar wegrestaurant In ‘t Groene Woud, met dezelfde problemen. Het is een familiebedrijf dat al 116 jaar aan de provinciale weg zit. Ook hij is bang voor wat er komen gaat.

Bij het wegrestaurant van Pijnenburg heeft verkeer nu in beide richtingen toegang, maar na de ombouw zal In ‘t Groene Woud nog maar vanuit één richting bereikbaar zijn. “Andere wegen die eerder zijn afgesloten hebben er voor gezorgd dat ondernemers naar de filistijnen gingen”, weet de restaurant-eigenaar.

Ook ontevreden burgers

Niet alleen de ondernemers zijn geen voorstander van de plannen, ook een groot deel van de bewoners zet zich al jaren in om de plannen tegen te houden. Ze hebben zich verenigd in de groep ‘VughtParticipeert’.

“Fijn dat er een goede doorstroming zal zijn door het plan, maar nu zijn er meer mensen in het dorp”, vertelt voorzitter Maaike Dautzenberg van de bewonersvereniging. Daarbij zou het ook gaan om de veiligheid die in twijfel wordt getrokken.

Geen aanpassingen mogelijk?

Het bestemmingsplan is al goedgekeurd door de gemeente, maar op dit moment loopt er nog wel een procedure bij Raad van State die is aangespannen door de tegenstanders van de omgebouwde Rijksweg.

De gemeente snapt hun kritiekpunten, maar trekt het plan daarbij in eerste instantie niet in twijfel. “Binnen het bestemmingsplan zijn kleine, maar geen wezenlijke aanpassingen mogelijk”, legt een woordvoerder uit. “Of de beroepsprocedure bij de Raad van State moet daar aanleiding toe geven.”