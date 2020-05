Teckel Woody in de armen van zijn baasje verscheurd door twee agressieve honden

Een nachtmerrie voor het baasje van teckel Woody. De teckel loopt maandag samen met zijn baasje door het hondenlosloopgebied in de Hoge Fronten in Maastricht, als hij plotseling wordt aangevallen door twee grote, agressieve honden. Woody sterft in de armen van zijn baasje.

De kortharige teckel wandelt samen met zijn baasje naar het hondenlosloopgebied als het noodlot toeslaat. Twee agressieve honden krijgen de teckel in hun vizier en schieten direct in de aanval. Met man en macht probeert Woody’s baasje haar hondje te beschermen, maar het is al te laat. Woody wordt volgens de dierenkliniek in haar armen verscheurd door de twee grote honden.

Ernstige verwondingen

Het hondje overlijdt ter plekke. Een dierenarts heeft het hondje later onderzocht en constateerde een hele rij gebroken ribben en wonden die zijn borstkas en zelfs zijn hart hadden doorboord.

De eigenaar van de twee agressieve honden is na het incident doorgelopen, maar meldde zich later alsnog bij de dierenkliniek. Eén van zijn honden is daar ingeslapen.