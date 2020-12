Illegale technorave aangekondigd met honderden bezoekers in Amsterdam

De politie Amsterdam staat woensdagavond op scherp na aankondiging van een grote illegale technorave. Vermoedelijk komen er honderden bezoekers op af. Het feest wordt ergens in de omgeving van Amsterdam gehouden. De exacte locatie is nog onbekend.

De organisator van het feest, locatie12.events, laat op Instagram weten dat de rave binnen twee minuten was uitverkocht. Geïnteresseerden konden zich om 18:30 uur melden bij de organisatie om een plekje te reserveren. Vervolgens krijgen zij – na een strenge selectie van de organisatoren – tussen 22:00 en 23:00 uur de locatie van de rave te weten. Het feest begint rond 00.30 uur.

Groot bereik

Locatie12.events is geen onbekende in de ravescene. Gedurende de coronacrisis hebben zij al verschillende feesten georganiseerd. Het Instagramaccount wordt op dit moment door 16.500 mensen gevolgd. Het is dan ook niet ondenkbaar dat honderden mensen een plekje hebben gereserveerd voor het feest van vanavond.

De politie laat weten altijd op scherp te staan voor dit soort feesten, vooral omdat ze de afgelopen tijd vrijwel ieder weekend voorkomen. Ook gebeurd het vaak dat een rave wordt aangekondigd, maar vervolgens helemaal niet doorgaat.

Foto: @locatie12.events