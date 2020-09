Techno-opa Johan (88) mist de festivals: 'Eerst drie feesten per week, nu hangen voor de televisie'

Van jongs af aan heeft Johan de Vries uit Haarlem een grote liefde voor muziek en dansen. In zijn 88-jarige leven is hij met alle muziekstijlen meegegaan. “Ik ben geboren voor de oorlog en heb de bevrijding op 12-jarige leeftijd meegemaakt. Mannen en vrouwen dansten toen nog de Jive en ik dacht: ‘Dat wil ik ook!'”

Kort daarna ging hij op dansles. De dansstijlen veranderden met de tijd en werden moderner. Op 71-jarige leeftijd kwam Johan voor het eerst in aanraking met house en techno. Hij trok de stoute schoenen aan en ging voor het eerst naar een festival.

Lees ook: ‘House-opa’ swingt op 85ste verjaardag de pan uit op eigen technofeest

Bunnydance

“Ik ging ervan uit dat ik negatieve reacties zou krijgen en dat mensen zouden denken: ‘wat doet die ouwe hier?'” Maar in plaats van negatieve reacties, werd hij met open armen ontvangen. Hij kreeg schouderklopjes en zag alleen maar blije gezichten. Johan leerde er de ‘bunnydance’, een techno-danspasje. Sinds die dag is hij niet meer weg te slaan bij festivals en een bekend figuur voor mensen die regelmatig grote feesten bezoeken.

Frisdrank en water

“Ik vind techno geweldig! Het tempo is erg goed om op te dansen”, vertelt de Haarlemse festival-fan. Johan bezoekt wel twintig festivals per jaar. De teller staat nu al op meer dan driehonderd festivals. Om tot diep in de nacht door te gaan heeft Johan niets nodig: “Ik gebruik geen drugs en drink geen alcohol op feesten. Van alcohol krijg ik zware benen. Ik drink gewoon frisdrank en wissel dat af met water. Ik hoor vaak: ‘U gebruikt zeker wel een pilletje dat u hier zo lang staat?'”

Feesten op Ibiza

Door de komst van het coronavirus viel het festivalseizoen dit jaar volledig in het water. Waar Johan normaal gesproken drie dagen in de week ging dansen, hangt hij nu voor de tv. “Het leven is eentoniger geworden.” De datum ‘1 september’ stond dan ook rood omcirkeld in zijn agenda. Op die dag zou Johan samen met twee dj’s vertrekken naar Ibiza. “Ik ben zo benieuwd hoe daar wordt gefeest. Helaas is de reis niet doorgegaan”, zegt Johan teleurgesteld. De reis kon worden betaald dankzij een crowdfundactie. Helaas zal het bedrag nog even in de spaarpot moeten blijven.