Henk Ernst, de tbs’er die tijdens zijn verlof op 4 juli een inbraak pleegde en vervolgens vluchtte, heeft maandagavond vermoedelijk een gewapende overval gepleegd op een Aldi in Den Helder. Dat meldt de politie¬†dinsdagavond.

De gewapende overval op de Aldi-supermarkt aan Vrede en Vrijheid in Den Helder vond maandag rond 20.00 uur plaats. Kort daarna deelde de politie een signalement van de dader: een man van ongeveer vijftig jaar oud, met een zwart-groen geblokt shirt met nummer ’34’ op de rug.

De politie houdt al weken een klopjacht op de 61-jarige Ernst. Inmiddels is zeker dat de ontsnapte tbs’er op 27 juli op de Coolsingel in Rotterdam is geweest. Dinsdag zou hij mogelijk zijn gezien in de omgeving van het Zeeuwse grensdorp Putte en het Belgische Kapellen.

Gezochte TBSer Henk Ernst mogelijk gezien omg. #putte/ #kapellen. Man, kalend grijs kort haar, verm. gekleed in donkere regenkleding met fluor. streep. NIET zelf benaderen! Bel direct 112 mocht u hem zien. https://t.co/V9IkW7KG53 — Politie Roosendaal eo (@Politie_Rdaal) August 25, 2020

Wie is Henk Ernst?

Volgens de politie zit Ernst in de laatste fase van zijn tbs-behandeling en woont hij in een resocialisatiehuis. Hij heeft een opvallend spleetje tussen zijn voortanden en is te herkennen aan zijn tatoeages, waaronder van een vogel en een panter op zijn rechterarm. Op zijn linkerarm heeft hij een bloem, dobbelsteen en papegaai getatoe√ęerd.

De politie roept mensen met klem op om Ernst niet zelf te benaderen als ze de ontsnapte tbs’er herkennen, maar 112 te bellen.