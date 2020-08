Henk E., de tbs’er die tijdens zijn verlof op 4 juli een inbraak pleegde en vervolgens vluchtte, heeft maandagavond vermoedelijk een gewapende overval gepleegd op een Aldi in Den Helder. Dat meldt de politie dinsdagavond.

Update 26 augustus 2020: Tbs’er Henk E. is inmiddels opgepakt

De gewapende overval op de Aldi-supermarkt aan Vrede en Vrijheid in Den Helder vond maandag rond 20.00 uur plaats. Kort daarna deelde de politie een signalement van de dader: een man van ongeveer vijftig jaar oud, met een zwart-groen geblokt shirt met nummer ’34’ op de rug.

De politie houdt al weken een klopjacht op de 61-jarige Henk E. Inmiddels is zeker dat de ontsnapte tbs’er op 27 juli op de Coolsingel in Rotterdam is geweest. Dinsdag zou hij mogelijk zijn gezien in de omgeving van het Zeeuwse grensdorp Putte en het Belgische Kapellen.

Wie is Henk E.?

De 61-jarige Henk E. werd in 1998 tot zes jaar cel en tbs veroordeeld wegens meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-behandeling in een resocialisatiehuis in Rotterdam. De tbs’er keerde begin juli niet terug van zijn verlof.

Op 4 juli werd Henk E. in het Zeeuwse Zoutelande gezien door een toerist toen hij bij een vakantiewoning wilde inbreken. De toerist waarschuwde de politie, maar de ontsnapte tbs’er wist te ontsnappen. Sindsdien is een speciaal team van de politie naar hem op zoek.

Gezien in Zeeland

De politie vermoedt dat Henk E. de afgelopen periode langere tijd in Zeeland is geweest. Hij heeft volgens de politie een alcoholverslaving en is op bewakingsbeelden gezien van een slijterij in Renesse. Vijf dagen later kocht hij opnieuw drank bij een supermarkt in Rilland. Afgelopen zaterdag was de gezochte tbs’er waarschijnlijk op Texel.

Henk E. heeft een opvallend spleetje tussen zijn voortanden en is te herkennen aan zijn tatoeages, waaronder van een vogel en een panter op zijn rechterarm. Op zijn linkerarm heeft hij een bloem, dobbelsteen en papegaai getatoeëerd.

De politie roept mensen met klem op om Henk E. niet zelf te benaderen als ze de ontsnapte tbs’er herkennen, maar 112 te bellen.

Redactie/ANP