De 34-jarige Ergün S. heeft door de rechtbank in Groning tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. S. stak op 26 oktober vorig jaar een schoonmakersechtpaar in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen dood.

De rechtbank volgt de conclusies van gedragskundigen: de verdachte was ten tijde van de schokkende geweldsuitbarsting geheel ontoerekeningsvatbaar en moet in een tbs-kliniek worden behandeld. Hij leed aan psychotische wanen. Ook het Openbaar Ministerie was overtuigd door de inzichten van de deskundigen en had tbs met dwangverpleging geëist.

Slachtoffers

Op de bewuste ochtend werden beide slachtoffers, Gina (55) en Marinus (56) Visser, verrast door de aanwezigheid van S. in het bioscooppand aan het Gedempte Zuiderdiep. Het paar was daar op dat moment aan het werk. S. stak eerst de vrouw dood en vervolgens haar man. Het geweld is grotendeels door bewakingscamera’s geregistreerd. De lichamen van de slachtoffers werden korte tijd later gevonden. S. werd een dag later in Groningen aangehouden. De politie schoot hem daarbij neer.

Advocaat Sébas Diekstra staat een aantal nabestaanden bij en laat weten dat zij “hevig teleurgesteld” zijn in de uitspraak. “Het was voor de nabestaanden overduidelijk dat de verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar was, maar er bleken ook feiten en omstandigheden die zouden kunnen maken dat de gruwelijke daden in enige mate aan hem worden toegerekend. Dan doelen zij op het feit dat hij zijn medicijnen bewust niet innam en daarnaast langdurig softdrugs gebruikte waarvan de psychiater op zitting ook zei dat dat het vuur van zijn psychische klachten opstookt.”

Psychiatrische problemen

Het is onduidelijk gebleven wat S. precies tot zijn daad heeft gedreven. De man kampte al jaren met psychiatrische problemen en blowde veel. Er was een procedure in gang gezet om hem gedwongen te laten opnemen, maar S. verdween vanuit zijn woonplaats Rotterdam naar Groningen. Daar zwierf hij rond. S. had een dochter, die met haar moeder in de regio Groningen verbleef. Hij wilde in de buurt van het kind zijn, zo heeft hij verklaard.

Zijn wanen hielden onder meer in dat hij ervan overtuigd was dat het meisje gevaar liep en dat anderen haar iets wilden aandoen. Op 7 oktober vorig jaar ramde S. met een gehuurde auto de gevel van een kartcentrum in Groningen, omdat hij dacht dat het kind daar werd vastgehouden. S. werd toen opgepakt, maar kwam na een paar dagen weer op vrije voeten.

De nabestaanden van de slachtoffers hebben tijdens het proces de vraag opgeworpen of S. niet in elk geval deels verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn psychische toestand. S. was gestopt met het innemen van medicijnen en bleef blowen. Volgens de rechtbank moet dat gedrag als onderdeel van de stoornis worden beschouwd en kan de man dat niet worden verweten.

