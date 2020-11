Taxibedrijven vrezen karige decembermaand: 'De auto's staan stil'

Taxichauffeurs zitten in hoge nood. Door de tijdelijke sluiting van de horeca en de stop op de zakelijke en vakantieritten wordt hun situatie steeds moeilijker. En nu dreigt de normaal zo drukke decembermaand ook niet voor inkomsten te zorgen.

Charles van Husen uit Nijmegen houdt het waarschijnlijk nog maximaal enkele maanden vol. Hij is al 26 jaar taxichauffeur, maar vecht nu elke maand om zijn taxibedrijf in leven te houden. “We hebben bijna geen inkomsten meer. Mijn zoon werkte ook bij mij in het bedrijf, maar die heeft inmiddels al een nieuwe baan gevonden.”

Ook het bedrijf van Appie Nagtegaal heeft het moeilijk. De auto’s staan het grootste deel van de tijd stil. “We hebben ervoor gekozen om twee auto’s uit de verzekering te halen.” De auto’s staan opgeslagen tot er weer betere tijden aanbreken.

Lees ook: Vaste klanten helpen taxichauffeur René door coronacrisis

Hoge kosten

Branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer ziet door heel Nederland (KNV) dat taxibedrijven het lastig hebben in de tweede intelligente lockdown. “Vooral taxi’s die normaal veel straatritten rijden hebben weinig tot geen werk”, zegt een woordvoerder. De taxibedrijven die zich specifiek richten op de zorg hebben wat meer werk. “Maar ook daar zien we dat het personeelsbestand al met 8 procent is afgenomen.”

Wat voor veel chauffeurs voor problemen zorgt is dat ze vaak in dure leaseauto’s rijden die gewoon betaald moet worden. “De verzekeringen voor taxi’s zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd”, zegt de KNV. Charles heeft daar last van. Het is wel mogelijk om een betalingsregeling te treffen, maar dat betekent dat er over een enkele maanden extra veel moet worden verdiend. “Er zijn denk ik meerdere bedrijven die nog wat aanmodderen, maar technisch zo goed als failliet zijn”, zegt de chauffeur.

Lees ook: Passagier weigert taxirit te betalen, sloopt voertuig en mishandelt agent

December

In de normaal zo drukke decembermaand verwacht de taxibranche nog niet veel herstel. “Doordeweeks hebben we bijna geen ritten. Alleen in het weekend gaan mensen nog bij elkaar op bezoek”, zegt Nagtegaal. Ook met Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling dreigt een stuk rustiger te worden dan voorgaande jaren. Begin 2021 missen ze alle ritten naar de nieuwjaarsborrels. “Als er niet snel verbetering kort wordt het een drama in de taxibranche.”