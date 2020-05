Tattoo-artist Michael kan eindelijk de tattoo van Björn afmaken

Ook de tattooshops mogen vandaag, volgens de richtlijnen van het RIVM, weer open. Goed nieuws voor mensen die al maanden met een half-afgemaakte tattoo rondlopen, zoals de 23-jarige Björn Pronk. Vandaag maakt tattoo-artist Michael Schwertz éindelijk zijn tatoeage af.

Het is meteen topdrukte bij JM Tattoo in Alkmaar en omdat er maar maximaal vier artiesten tegelijk mogen werken, lopen de wachtlijsten flink op.

Eerste klant

Björn zit er helemaal klaar voor. Hij was Michaels laatste klant voordat hij zijn zaak moest sluiten en nu is Björn de eerste die zijn tatoeage mag laten afmaken. Hij werkt als bewaker in het ziekenhuis dicht tegen defrontlinie . Op zijn arm staan al een aantal dieren getatoeëerd, maar de tatoeage is incompleet zonder een mooie jungleachtergrond.

Ook Michael is maar wat blij dat hij weer aan de slag kan. ”Twee maanden thuis in een hok met een vrouw en twee kinderen”, lacht Michael. ”De eerste paar weken waren leuk maar daarna houdt het op. Dan wil je gewoon weer graag aan het werk.”

Al zal dat het niet helemaal hetzelfde zijn als voor de coronacrisis. “Het is niet verplicht om mondkapjes te dragen, maar wij hebben ervoor gekozen om dit wel te doen”, zegt de tatoeëerder. “In plaats van twaalf mogen er maar vier artiesten tegelijk aan het werk zijn. We hebben lijnen aangebracht, zodat er anderhalve meter afstand wordt gehouden en bij de receptie hangen spatschermen.”

Coronatattoo

Michael heeft de afgelopen twee maanden zeker niet stilgezeten. Veel zorgmedewerkers lieten hem weten na de crisis een coronatatoeage te willen laten zetten, dus ging hij aan de slag. Michael kwam tot twee ontwerpen die hij binnenkort hoopt te kunnen zetten.