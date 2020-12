Wél postzegels, geen staatsloten: tabakszaken worden gek van coronaregels

De harde lockdown blijft voor onduidelijkheid en verwarring zorgen bij winkeliers. Na HEMA, Action en Wibra kloppen nu de tabaks- en gemakswinkels aan de deur bij minister Grapperhaus. De winkels die momenteel open zijn, mogen niet hun volledige assortiment verkopen. En dat moet anders.

Dat schrijft branchevereniging NSO Retail in een brandbrief aan minister Grapperhaus (Handhaving), meldt RTL Nieuws. Op dit moment mogen alleen tabaks- en gemakswinkels met afhaalpunten voor pakketjes openblijven.

Wel postzegels, geen Staatsloten

Ook postzegels mogen worden verkocht, maar als klanten in dezelfde winkel bijvoorbeeld een krant, ansichtkaart of Staatslot willen kopen, moeten winkeliers dat weigeren. Volgens NSO Retail is die situatie niet houdbaar.

“Wij sturen onze klanten naar de supermarkt aan de overkant waar ze bij de servicebalie in de rij staan om alsnog een pakje sigaretten, Staatslot of wenskaart te kopen”, schrijft de belangengroep. “Dit levert per saldo alleen maar extra bewegingen van personen op.”

Onduidelijkheid rond coronaregels

De coronaregels die horen bij de huidige lockdown leiden al dagen tot verwarring. Eerder deze week besloten winkels als HEMA, Action en Wibra hun deuren weer te openen. In de winkels konden klanten alleen essentiële producten kopen, alle overige koopwaar werd afgeschermd. Uiteindelijk greep het kabinet in door te bepalen dat winkels voortaan minimaal zeventig procent van hun omzet uit artikelen voor levensonderhoud moeten halen om open te mogen blijven. Dat was eerst dertig procent.

ANP/Redactie