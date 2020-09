Veel schade in pas geopende tabakswinkel na brandstichting: 'Ik moet alles zelf betalen'

Een tabakszaak met bovenwoningen aan de Cypresstraat in Den Bosch is zondagochtend zwaar beschadigd door een brand. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. De eigenares van de winkel is enorm van slag.

Het vuur ontstond vroeg in de ochtend en sloeg rond 06.30 uur over van de motorfiets die voor het pand stond naar de tabaszaak. De rolluiken van de winkel smolten vanwege de hitte en de rook ging door een openstaand bovenraam naar binnen. Alle bewoners werden door hulpdiensten gewaarschuwd en konden op tijd hun huis verlaten. Ze bleven ongedeerd.

Eigenaresse Bianca Kwaytaal van tabakswinkel All you need is enorm geschrokken. ‘Toen ik gebeld werd door de politie ben er gelijk naar toe gegaan. Ik zag een enorme ravage aan de gevel en rolluiken. Verschrikkelijk.”

Onverzekerd

Bianca is een startende ondernemer en heeft twee maanden geleden haar zaak geopend. “Dit is een zure appel. Ik ben net begonnen en had nog geen verzekering. Deze verzekeringen zijn heel duur en kun je beginnende ondernemer niet betalen. Ik moet nu alle kosten zelf betalen. Echt erg.”

Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de motorfiets in brand wordt gestoken. Het gaat om een 27-jarige man uit Den Bosch. Hij zit inmiddels in hechtenis. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom hij de motorfiets in brand heeft gestoken.

Beeld: Bart Meesters