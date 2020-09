Taakstraf voor jonge Urkers die boa in het water duwde

Twee achttienjarige mannen uit Urk zijn woensdag veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur. Op 2 juni duwde het duo een buitengewoon opsporingsambtenaar het water in van de haven van Urk. De jongens hadden van te voren samen met twee vrienden een plan uitgedacht. Een van hen lokte de boa naar de waterkant, waarna de ander hem een duw in zijn rug gaf. Hij viel anderhalve meter naar beneden.

Een van de jongens vertelde tijdens de zitting woensdag dat het om ‘een grapje’ ging. Eerder verklaarde hij aan de politie dat de boa bekend stond als iemand die veel boetes uitdeelde.

Mishandeling

De rechtbank acht mishandeling met voorbedachte raad bewezen. De jongens bedachten tijdens een tussenuur een vooropgezet plan om de boa in het water te duwen. Een van hen vroeg aan de boa of hij het water in mocht, omdat zijn telefoon erin zou zijn gevallen. Hij zorgde ervoor dat de boa dicht naar de waterkant liep en zijn vriend hem een duw kon geven. Het incident is gefilmd en verspreid op internet.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 3 dagen én een taakstraf van 160 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Daar ging de rechtbank niet in mee, omdat de jongens vrij jong zijn en zich na het incident vrijwel meteen bij de politie hebben gemeld. Daarnaast hebben de jongens al drie dagen vastgezeten en zijn ze vanaf het begin af aan eerlijk geweest.

Grote impact

De getroffen boa laat in een slachtofferverklaring weten dat het incident een grote impact op hem heeft gehad. Zijn vertrouwen in de medemens en het plezier in zijn werk zijn aangetast. De boa is na de gebeurtenis in een andere gemeente gaan werken. Burgemeester Ineke Bakker reageerde destijds woedend: “Hoe haal je zoiets in je hoofd? Handen af van onze boa’s! Dit is niet te tolereren. ”

Naast de taakstraf van zestig uur moeten de jongens een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Morgen verschijnen twee andere, minderjarige, verdachten voor de kinderrechter.