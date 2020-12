Sven van der Woude heeft vrijdag om de tafel gezeten met de UWV. De autistische Groninger had vooraf hoop op een goede afloop, maar kwam teleurgesteld naar buiten. “Het was meer een mededeling dan een gesprek”, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Naast zijn autisme heeft Sven last van heftig oorsuizen, het is zelfs zo erg dat het zijn leven ondraaglijk maakt. De patiënt heeft een euthanasieverklaring, maar wil het leven een tweede kans geven als hij in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering.

Met zo’n regeling zou hij naar zijn hutje in Frankrijk kunnen, waar het rustig en stil is. Maar het UWV werkt niet mee. Sven trok landelijke aandacht toen hij zich vorige week had vastgeketend bij de deur van de UWV-directeur in Roermond. Uiteindelijk werd hij door de politie verwijderd.

Lees ook: Sven voert al ruim 48 uur actie voor deur UWV-directeur: ‘Ik ga nergens heen’

Euthanasie

Sven heeft het gevoel dat hij tussen het wal en het schip valt. Met zijn huidige bijstandsuitkering mag hij niet naar het buitenland. En voor de Wajong-uitkering komt hij niet in aanmerking, want hij is pas op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. “Het zal volgens de regels wel kloppen, maar het besluit is genomen op basis van onvolledige informatie”, legt Sven uit. ”Ik heb ze nog voorgelegd dat ik voor een WIA in aanmerking kom. Hopelijk levert dat iets op. Ik heb gezegd dat ik daar komende week iets over wil horen, maar dat konden ze niet beloven.” Wel heeft het UWV Sven bovendien met klem gevraagd om geen verdere acties meer te ondernemen, zeker niet richting individuele werknemers of bestuurders van de organisatie.

Volgens Sven zijn er twee mogelijke uitkomsten. Of hij krijgt alsnog zijn gewenste uitkering, of hij gaat voor euthanasie. De datum is al geprikt: maandag 15 maart. “Maar misschien kan het nog naar voren worden opgeschoven. Ik heb mijn verhaal nu wel verteld, en om nog drie maanden actie te gaan voeren… Ik ben helemaal niet zo van de sensatie.”

Reactie UWV

Een woordvoerder van het UWV laat weten niet inhoudelijk op Sven’s zaak in te kunnen gaan. “Het UWV voert wetten uit. Jaarlijks gaan tienduizenden mensen in beroep. Het zou gek zijn als wij zomaar geld zouden uitdelen.” Het UWV benadrukt dat Sven wel recht heeft op een bijstandsuitkering, en dat hij die ook krijgt.