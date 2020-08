Surfen helpt mensen met hersenletsel sneller te herstellen: 'Heel fijn om verbetering te merken'

Surfen op het water is mogelijk een effectieve therapie voor mensen met hersenletsel. Op het strand van Camperduin experimenteren wetenschappers dit weekend met tien vrijwilligers die allemaal een neurologische aandoening hebben.

Thijs van Bezeiij is de oprichter van Stichting Surftherapie. Hij legt uit waarom hij gelooft in het effect ervan. “Ik ga met mensen de golven in om ze uit de dagen”, vertelt Van Bezeij. “Die golven komen van alle kanten. Je kunt niet nadenken over hoe je gaat zitten en wat je moet doen, dus in een keer komen weer oude automatismen terug.”

‘Heel fijn om verbetering te merken’

De 48-jarige Ewald Simonis is een van de deelnemers aan het wetenschappelijk experiment. Twee en een half jaar geleden werd hij getroffen door een aneurysma, een aandoening waarbij een deel van een bloedvat is verwijd. Hij merkt nu al de effecten van de surftherapie. “Ik kan nu wat langer los staan. Wat steviger, wat stabieler”, vertelt Ewald. “Voorheen moest ik me altijd vasthouden.”

Onderzoekster Rosalie Denneman van het UMC Utrecht houdt de tien surfers vijf dagen lang nauwlettend in de gaten. Ze wil de effecten van surftherapie in kaart brengen. “Van tevoren zijn we een nulmeting gaan doen, aankomend weekend doen we nog een nameting en over een half jaar doen we nog een meting”, zegt Denneman. Daarna worden de metingen met elkaar vergelijken.

Voor Simonis staat de werking van de therapie in ieder geval als een paal boven water. “Lekker. Het is heel fijn om verbetering te merken.”