Meer dan 40 procent van de supermarkten zijn op 1 januari gewoon open en dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van nieuwjaarsdag in 2020: toen ging 19 procent open op nieuwjaarsdag. Dit jaar is dat ruim 40 procent van de supermarkten.

In 259 gemeenten is tenminste één supermarkt open deze nieuwjaarsdag, blijkt uit cijfers van openingstijden.nl. In Amsterdam zijn de meeste supermarkten open, dat zijn er 144. En in 96 gemeenten, vooral kleinere gemeenten en gemeenten in de biblebelt, blijven de supermarktdeuren gesloten.

Het merendeel van de supermarkten gaat om 10:00 uur open. “In Den Haag mogen supers al open vanaf 9.00 uur, vooralsnog is daar niet veel animo voor; het merendeel opent om 10.00, net als vorig jaar”, vertelt Bob Gross van openingstijden.nl.

Racen op oudejaarsavond

Maar wie op oudejaarsavond nog wat champagne wil scoren komt van een koude kermis thuis: slechts 10 procent van de supermarkten is nog open na 19:00, het tijdstip dat ze volgens de winkeltijdenwet moeten sluiten op de laatste dag van het jaar.