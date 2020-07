Supermarkt Spar komt met belangrijke veiligheidswaarschuwing voor garnalen surimi salade

Supermarktketen Spar waarschuwt haar klanten voor bakjes met garnalen surimi salade van het eigen merk. Mensen met een allergie voor mosterd kunnen het beter laten staan.

De supermarkt maakt dit kenbaar via hun eigen site. Er is een verkeerde basissaus gebruikt waardoor het allergeen mosterd aanwezig is. Dit staat niet in de ingrediëntendeclaratie. Het gaat specifiek om bakjes garnalen surimi salade 150 gram met houdbaarheidsdata 30-7-2020 en 1-8-2020.

Klanten die het product terug willen brengen kunnen voor meer informatie contact opnemen met de winkel.