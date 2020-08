Supermarkt Berning in Noord-Deurningen mag vanaf vrijdag weer open. Dat bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio Twente donderdagmiddag aan Hart van Nederland.

Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo en tevens plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio heeft donderdag een bezoek gebracht aan de supermarkt. “Er is geen enkele reden om niet te besluiten dat de winkel vrijdag om 8.00 uur weer open mag”, meldt de woordvoerder. “Het is een kwestie van een handtekening zetten.”

Eerder op de dag liet eigenaar Raymond Berning al aan Hart van Nederland weten dat hij vrijdag weer de deuren van zijn winkel mag openen. “Ik ben daar honderd procent zeker van”, zei hij daarover. Supermarkt Berning werd vorige week op last van de veiligheidsregio gesloten.

‘Te smal en te druk’

Berning moest zijn winkel sluiten omdat hij zich volgens de veiligheidsregio al maanden niet aan de coronamaatregelen hield. Bij 21 controles werd achttien keer een overtreding geconstateerd. Belangrijkste problemen waren volgens de veiligheidsregio de te smalle paden en de te grote groepen klanten die tegelijkertijd naar binnen mochten.

Volgens de eigenaar had de veiligheidsregio de meeste problemen met de drukte in zijn winkel. “Daardoor konden de anderhalve meter in de winkel en de bevoorrading niet worden gewaarborgd”, legt Berning uit.

Ondanks het verbod ging de supermarkt vorige week tóch open. Voor twee uurtjes…

Verbeterplan ingediend

Hij heeft deze week een plan voor verbetering ingediend en enkele gesprekken met hen gevoerd. “Vandaar dat we nu op de drukste dagen, namelijk in het weekend, beveiligers hebben staan om dit te controleren.”

De woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat er in de afgelopen dagen “intensief” contact is geweest met de supermarkteigenaar. “Hij weet dat er ook gecontroleerd gaat worden”, zegt de zegsman tot slot.

