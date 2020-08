Twentse 'corona-supermarkt' Berning hoopt maandag weer open te kunnen

Eigenaar Raymond Berning die donderdag de deuren moest sluiten van zijn supermarkt in het Twentse Noord-Deurningen heeft vrijdag met de veiligheidsregio gesproken. Hij hoopt dat zijn zaak zo snel mogelijk weer open kan. “Mijn doel is om de winkel maandag weer te kunnen openen.”

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Twente laat aan Hart van Nederland weten dat het gesprek “constructief” was. Voordat zijn winkel weer open kan, moet Berning eerst een uitvoeringsplan indienen. Vervolgens wordt dat door de veiligheidsregio zo snel mogelijk behandeld. “Daarna volgt een besluit over of en wanneer hij weer open mag”, aldus de woordvoerder.

Winkel verplicht gesloten

Berning kreeg afgelopen week van de veiligheidsregio te horen dat hij zijn supermarkt donderdag moest sluiten. De eigenaar zou niet voldoende waarborgen dat klanten in zijn winkel minstens anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Ondanks de verplichte sluiting had hij de winkel donderdagochtend toch geopend. Twee uur later sloot Berning eigenhandig weer de deuren. Dit deed de eigenaar omdat hij het conflict dat hij met de veiligheidsregio heeft over de coronamaatregelen niet op de spits wilde drijven.

‘Niet anders behandelen’

Na het gesprek met de veiligheidsregio voelt Berning zich nog steeds benadeeld. “Ik heb nog steeds frustraties. Het onrecht blijft in je hoofd zitten”, vertelt hij tegen Hart van Nederland. Hij geeft aan niet anders behandeld te willen worden dan andere winkels. “Ik heb nog honderden voorbeelden van winkels die nog minder aan de regels voldoen.”

De supermarktbaas zegt in ieder geval wel “oplossingsgericht” te denken. “Ik moet aanpassingen doorvoeren en dan hoop ik dat ik na het weekend weer open mag.”

