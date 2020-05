Suikerfeest in kleine kring toch groots gevierd: 'We maken er het beste van'

Na weken vasten is het voor moslims zondag eindelijk zo ver: het Suikerfeest. Ook in de El Oumma-moskee in Amsterdam Nieuw-West is het einde van de ramadan normaal gesproken het grootste, drukst bezochte en feestelijkste gebed van het jaar. Door de coronacrisis is een massale viering even niet mogelijk, dus doen ze een speciaal gebed voor 30 mensen met een vitaal beroep.

Vrijwilliger Elias Boutzakhte van de El Oumma-moskee: “Het is eigenlijk ongekend. Normaliter loopt het hier helemaal vol met mensen, makkelijk 700 tot 800 man. Vandaag hebben we er maximaal 30, dus dat is een heel bijzondere gewaarwording.”

Vitale beroepen

Op de kleinschalige bijeenkomst zijn onder meer medewerkers van de brandweer, politie en uit de zorg aanwezig. Zij worden op die manier bedankt voor hun harde werken de afgelopen maanden. “Het is een mooi gebaar dat mensen in vitale beroepen uitgenodigd zijn op deze mooie gezegende dag voor ons”, aldus politieagent Abdul Salhi. “Op deze wijze hebben we toch nog een gebed in de moskee kunnen verrichten”, valt collega Mohsin Ben El Faquih Akalay hem bij.

Lees ook: Oproep aan ramadan-deelnemers met gezondheidsklachten: ‘Wees extra voorzichtig’

Ook hier worden de corona voorschriften streng gehandhaafd. Zo zijn de wasruimte en de toiletten niet beschikbaar en mogen er geen handen worden geschud. Boutzakhte wijst naar een grote televisie aan de wand. “We hebben op verschillende schermen een aantal aanwijzingen meegegeven. De mensen is gevraagd om op aangewezen plekken te bidden, bij voorkeur op een eigen gebedskleedje. En schoenen worden meegenomen naar binnen, zodat mensen via ingang A naar binnen kunnen en via uitgang B weer naar buiten gaan.”

Met het gezin

Ook bij het gezin Arain uit Nunspeet gaat het breken van het vasten dit jaar compleet anders dan normaal. Geen massale bijeenkomst in de moskee, maar thuis met het eigen gezin.

“In de moskee doen we vrouwen en mannen apart. Dat is ook gezellig, maar op een andere manier”, aldus vader Muzafar Hussain Arain. De thuisviering gaat zeker niet ten koste van het feestgevoel. Boven de rijkelijk gevulde eettafel hangen slingers, aan de muur de groet ‘Eid Mubarak’. “We hebben het huis versierd. Dat hadden we misschien normaal niet gedaan. We moeten altijd tevreden zijn. We hebben 29 dagen van de vastenmaand achter de rug. Nu zitten we samen aan de feesttafel.”

Lees ook: ‘De moskee sluiten was een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen’

Dochter Ghazala kan er niet omheen dat het anders is dan andere jaren. “Normaal zit je in de moskee en ontmoet je heel veel andere gezinnen daar. Nu zit je in je eentje, met je eigen gezin. Maar nu doen we bijna alle gebeden samen. Dat deden we normaal nooit. Dat geeft wel een soort bonding-gevoel.”

En ook met de corona-maatregelen kan het gezin de feestvreugde delen met anderen, vertelt zoon Khaqan. “We gaan onze familie waarschijnlijk facetimen of bellen om ze een fijn Suikerfeest te wensen. En dan gaan we langs de huizen, om bekenden op afstand lekkernijtjes te geven. Je moet altijd optimistisch blijven. We maken er het beste van.”