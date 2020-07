De overheid moet meer subsidie geven aan boeren die op een duurzame en diervriendelijke manier dierlijke voedselproducten produceren. Door die extra subsidie kunnen de prijzen in de supermarkt omlaag en wordt het voor consumenten interessanter niet voor de goedkoopste en vaak minst diervriendelijke optie te gaan.

Dat vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders (69 procent), zo blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 2500 mensen. Boeren voelen zich momenteel in de hoek gezet door de overheid die wil dat zij duurzamer gaan produceren en door dierenactivisten die eisen dat de boeren diervriendelijker gaan werken.

Bal bij de consument

Boeren die op een duurzame en diervriendelijke manier willen produceren, moeten daar flink in investeren. Dat resulteert in een duurder eindproduct, waar de consument als ze voor het schap in de winkel staan niet voor kiest. De boeren zijn van mening dat de bal nu bij de consument ligt, om de duurzamere en diervriendelijke productie werkbaar te houden.

Lees ook: ‘Maak vlees onaantrekkelijk door hoge prijzen’

Toch geeft bijna de helft van de Nederlanders (45 procent) in het onderzoek aan wel extra te willen betalen voor een beter stukje vlees. Een kwart van de ondervraagden wil dat alleen doen als het prijsverschil met de goedkopere opties klein is.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.