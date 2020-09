Politie maakt einde aan studentenfeest in Leiden: 'What the fuck is er met die mensen aan de hand?'

Een groep van ongeveer honderd studenten is donderdagavond bijeengekomen voor een feestje in het Van der Werfpark in Leiden. Het zou vooral gaan om eerstejaars studenten van de studentenvereniging Augustinus.

Op beelden is goed te zien hoe er totaal geen afstand wordt gehouden. Wel wordt er luid gezongen en de alcohol vloeit rijkelijk. Omdat de aanwezigen zich niet goed aan de regels hielden, heeft de politie het park leeggeveegd. Augustinus laat weten direct maatregelen te nemen.

Een Leidenaar die anoniem wil blijven laat aan Hart van Nederland weten dat het al weken lang bijna iedere avond feest is in de Zuid-Hollandse stad. “Ik heb drie weken geleden aangifte gedaan bij de politie. Die sturen het door naar handhaving en vervolgens wordt het gewoon gedoogd. Dit gaat een keer fout, en dat blijkt. Dit is zo sneu voor de horeca, want die zijn weer de dupe.”

Klap voor de horeca

Lorenzo van Beek is hotelier, en voorzitter van de Leidse ondernemersvereniging. Hij nam donderdagavond zelf een kijkje bij het studentenfeest, nadat een vriendin hem had getipt. “Ik woon niet ver van het park. ‘Waar zijn ze mee bezig?’, dacht ik.”

Terwijl zijn hotel wordt getroffen door afmeldingen uit Duitsland, zag hij met eigen ogen hoe de jongeren alle afstandsregels aan hun laars lapten. “We willen zo snel mogelijk van al die coronamaatregelen af. Als ik dan die studenten zie in het park, denk ik: ‘what the fuck is er met die mensen aan de hand?’ Het zijn geen 16-jarige scholieren, maar toekomstig artsen, advocaten en bestuurders. Als je nu met z’n allen op een veld gaat staan drinken dan heb je echt wel boter op je hoofd. Mede dankzij dit soort gedrag gaan we misschien wel weer op slot.”

Centrummanager Gijs Holla zag zich genoodzaakt om een statement uit te brengen. “De Leidse horeca, winkels en de goedwillende Leidenaars mogen niet de dupe worden van dit onverantwoorde gedrag van een groep studenten. We vragen met klem aan de burgemeester van Leiden en de rector van de Universiteit Leiden om hier actie op te ondernemen zodat dit niet meer voorkomt.”

Reactie studentenvereniging

Voorzitter van de universiteit Noah Westerlaken heeft in een schriftelijke verklaring het gedrag van de leden veroordeeld. “Wij vinden dit gedrag dom en onverantwoord, zeker nu het aantal corona-besmettingen in de regio Hollands-Midden fors oploopt.”

Het bestuur heeft per direct het eigen pand voor twee weken gesloten. Ook zullen voor dezelfde periode geen kennismakingsactiviteiten voor eerstejaars worden georganiseerd. Mocht er schade zijn aan het park, dan zal de vereniging de kosten vergoeden.

Studentenvereniging Augustinus roept de feestgangers op om in thuisquarantaine te gaan, en bij klachten zich te laten testen. Verder gaat het verenigingspand per direct voor twee weken dicht en worden alle activiteiten voor eerstejaars in ieder geval twee weken opgeschort.

Of er verdere gevolgen zijn voor de aanwezigen van het studentenfeest, wordt nog bepaald.