Studenten wonen gratis in flat, maar moeten wél iets doen aan de leefbaarheid

De woningnood onder studenten is nog steeds erg hoog. Een gratis studentenwoning in een flat klinkt dan ook als een onmogelijke optie. Toch hoeven Winnie Cheung en Quinty van der Schaaf niets te betalen voor hun woning in de Elvis Presley- en Louis Armstrong-flat in Zwolle. Wél moeten ze iets doen aan de leefbaarheid in de flat.

Woningcorporatie SWZ riep het studentenproject in het leven. De flats worden grondig gerenoveerd, en ondertussen wordt aan de studenten in de flats gevraagd om problemen te signaleren en door te geven.

Pot appelmoes naar beneden gegooid

Quinty is student sociaal werk en is de eerste van haar vriendinnengroep die op zichzelf gaat wonen. “En dat geheel gratis,” zegt ze. Het is haar in haar eerste dagen in de flat al opgevallen dat in de buurt niet altijd even netjes met elkaar om wordt gegaan. “Er werd gelijk een pot appelmoes van boven naar beneden op mijn balkon gegooid.”

Pieter de Vries van de woningcorporatie benadrukt dat de studenten er niet alleen voor staan. “Ze worden begeleid en het is de bedoeling dat we het met elkaar gaan doen,” zegt hij. Ondanks dat Quinty bijna een pot appelmoes op zich heeft gekregen, ziet ze ook dat er “veel gezellige en sociale mensen wonen”.

Muurschilderingen

Mede-student Cheung wil ook wat ‘gezelligheid’ toevoegen aan de buitenkant van de flat. Ze is van plan om een project op te starten voor de jeugd waarbij ze samen muurschilderingen maken. De Vries laat weten dat de flats er straks in ieder geval fysiek “heel mooi bij komen te staan”. “Maar met alleen fysiek opknappen ben je er niet”, zegt hij.