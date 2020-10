Studenten willen fysiek onderwijs, maar hogescholen 'staan met de rug tegen de muur'

Studenten zijn het thuis studeren helemaal zat en daarom willen ze meer fysiek onderwijs. Om hun onvrede te uitten hebben zich vrijdagmiddag gedemonstreerd op het Museumplein in Amsterdam.

Studentenorganisaties zijn ongerust over de onderwijskwaliteit door alle onlinelessen sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Studenten buiten Amsterdam zijn opgeroepen niet naar de demonstratie te komen, in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Zij kunnen wel online hun steun betuigen, door een bord te maken met #ikwilnaarschool en een foto ervan te delen op social media.

‘Hier heb ik mij niet voor ingeschreven’

Cato van Hoegee is student bestuurskunde. Ook zij vindt het lastig om op haar studentenkamer te leren. ”Ik heb niet voor niets gekozen voor het hbo”, zo vertelt ze aan Hart van Nederland. ”Je krijgt er projecten en kunt in een groep samenwerken. Dat kan nu allemaal niet meer. Van maart tot juni was thuis studeren de norm, met de belofte dat het in september beter zou gaan. Nu is het oktober en is het niet beter.” Ze vertelt dat ze slecht haar aandacht erbij kan houden doordat ze nu constant thuiszit. ”Dit is niet de opleiding waar ik me voor ingeschreven heb en hier heb ik niet voor betaald.”

Ook de Vereniging Hogescholen ziet het liefste weer fysiek onderwijs, maar laat aan Hart van Nederland weten dat het simpelweg niet gaat. ”Hogescholen in Nederland staan met de rug tegen de muur. We hebben te maken met de 1,5 meter afstandsregel”, zo vertelt een woordvoerder. Volgens hem kunnen hogescholen 20 tot 25 procent van de capaciteit gebruiken. ”Het praktijkonderwijs krijgt voorrang, datzelfde geldt voor de helft van de eerstejaarsstudenten. We willen dat ze elkaar en de docenten zo vaak mogelijk ontmoeten en ‘feeling’ krijgen met de opleiding.”

Meer mogelijkheden

De Landelijke Studenten Vakbond ziet meer mogelijkheden zodat meer studenten weer fysiek les kunnen krijgen. ”Wij vinden dat hogescholen en universiteiten extra fysieke locaties moeten inhuren, zoals leegstaande theaterzalen en buurthuizen om op anderhalve meter en in kleine groepen meer fysiek onderwijs mogelijk te maken”, zo vertelt voorzitter Lyle Muns.

”Sympathiek”, vindt de Vereniging Hogescholen het idee. ”Maar het biedt geen soelaas. Daar moet je ook 1,5 meter in acht nemen. Je moet langs elkaar bewegen met risico tot besmetting. Niet elke locatie is geschikt en vaak ook niet beschikbaar.”