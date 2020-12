Producent Struik waarschuwt voor mogelijk stukjes glas in tomatenbouillon

Producent Struik Foods waarschuwt voor stukjes glas in een van hun producten. Het gaat om de Krachtbouillon Tomaat (350ml). Volgens de producent is het mogelijk dat er stukjes glas in het potjes zitten. Klanten worden gewaarschuwd om de potjes niet te openen.

Het gaat dan specifiek om potten met de houdbaarheidsdatum augustus 2023 en lotcode 34220. Die zijn verkocht bij de Albert Heijn, Boon, Jan Linders en Plus Supermarkten.

Geld terug

Klanten die een foto van de codering op de zijkant van het deksel opsturen naar de klantenservice van Struik, en de vermelding waar ze het product hebben gekocht, krijgen het aankoopbedrag terug.

ANP