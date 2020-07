Vakantiegangers opgelet: vanaf nu strengere mondkapjesplicht in Frankrijk

In Frankrijk worden vanaf nu mondkapjes verplicht in alle afgesloten openbare ruimtes. Een nieuwe wet van de regering die de beschermingsmiddelen verplicht gaat deze week in.

De Franse remier Jean Castex heeft haast gemaakt met de uitbreiding van de mondkapjesplicht. President Macron sprak eerder over een strengere mondkapjesplicht per 1 augustus.

Hier moet je mondkapje op

Frankrijk had al een plicht om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer, en de gezichtsbedekking is verplicht voor personeel in de horeca.

De beschermingsmiddelen worden nu ook een vereiste in bijvoorbeeld musea, cafés, winkels, kerken, postkantoren, banken en bioscopen. De plicht geldt in beginsel ook voor sportzalen, maar het masker hoeft tijdens het sporten niet voor.

Lees ook: Op vakantie naar het buitenland: de belangrijkste vragen beantwoord

Premier Castex denkt naar eigen zeggen na over uitbreiding van de mondkapjesplicht naar bijvoorbeeld werkplaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Frankrijk zwaar getroffen

Frankrijk is zwaar getroffen door het coronavirus. In totaal zijn ruim 30.000 Franse patiënten overleden. Momenteel bevinden zich ruim 480 coronapatiënten in kritieke toestand.

Lees ook: Op vakantie binnen Europa in coronatijd: hoe ziet dat eruit?

Er is weer een stijging van het aantal besmettingen geregistreerd in Frankrijk, maar volgens Castex gaat het de goede kant op met Frankrijk wat het virus betreft. Het virus heeft vooral toegeslagen in het noordoosten langs de Rijn en in en rondom de hoofdstad Parijs.