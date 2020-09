Strandtenten genieten extra van lange zomer: 'Dit is een cadeautje'

Met tropische temperaturen is het nazomeren geblazen. Dat is vooral fijn voor strandtenthouders. Die kunnen hun geluk niet op nu ze in september zomerse dagen hebben en dus ook de vele klanten die daarbij horen. Een welkome extra in de coronacrisis.

Harry van den Ouweelen heeft een strandtent in Kijkduin. Hij is dolblij met de extra gasten. “Dit is een cadeautje, dat onverwachte mooie weer. Als ik een skischool zou hebben, was ik blij met sneeuw. Als ik een zeilschool had, was ik blij met wind. Dus wij zijn superblij met deze laatste week.”

Ook strandgangers blij

Ook de strandgangers zijn blij dat ze midden in september nog een zomers uitstapje kunnen maken. “Heerlijk! Het is niet helemaal hoe het hoort in september, maar we genieten er toch wel van”, aldus een vrouwelijke badgast. Een man even verderop in het zand: “Het is verrukkelijk. We zaten hier vanochtend al om een uur of negen aan de koffie, net nog lekker geluncht. En dan voor de file weer weg.”

