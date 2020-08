Elle (20) moest op strand slapen door bosbranden Zuid-Frankrijk

Elle Boersen moest dinsdagavond halsoverkop haar camping in Zuid-Frankrijk verlaten nadat er bosbranden waren uitgebroken. Samen met haar vriend en ouders sliep ze afgelopen nacht op het strand, terwijl ze niet wist waar haar broers waren.

De familie van de 20-jarige Haagse was aan het kamperen op een camping in Martigues, zo’n dertig kilometer ten westen van Marseille. De bosbrand werd opgemerkt tijdens het avondeten. “Mijn moeder had rond 20.00 uur net gekookt, toen zagen we de rook vanuit onze camping”, vertelt Elle aan Hart van Nederland.

Alleen paspoort en kleren

Niet lang daarna waarschuwde de campingeigenaar voor de vlammen. “Hij kwam aanrijden op een golfkar en riep ons op om alleen ons paspoort en wat warme kleren mee te nemen naar het strand.”

Al snel stond Elle met haar vriend en ouders langs de kust, maar zonder haar broers. “Mijn twee broers waren in de omgeving aan het fietsen, maar hadden hun mobieltje niet bij zich. We hadden toen geen idee waar ze waren.”

Verwoest door bosbranden

In de tussentijd breidde het vuur zich uit in de omgeving. “Hier in de buurt zijn twee campings, onze camping is nog heel, maar die andere is helemaal afgebrand.” Verder was het ook op het strand chaotisch. “We konden door de rook nauwelijks wat zien en veel mensen moesten huilen van de stress.”

Even later kwam het verlossende telefoontje over haar broers. “Mijn moeder werd gebeld door een onbekend nummer. Toen vertelde een Britse toerist dat mijn broers in een sporthal in de buurt zaten.” Ze bleken tijdens hun fietstocht te zijn opgehaald door een busje.

Slapen op het strand

Met deze geruststelling deed de familie een poging om op het strand te slapen. “Even daarvoor konden we nog wel naar de camping om wat warme kleren te halen, maar tien minuten later moesten we weer weg.”

Ook vond Elle het pittig om langs de vloedlijn te liggen. “Het was er koud en niet prettig, maar het idee dat we het water in konden als de brand zich uit zou breiden was wel een geruststelling.”

Op dit moment zijn de wegen nog afgesloten en zitten de broers van Elle nog in de sporthal. “De rook is nu veel minder en we zitten weer op de camping, dus dat is fijn.” Wel is ze behoorlijk aangeslagen van de brand. “We kamperen al vijf jaar op dezelfde plek. Twee keer eerder hebben we bosbranden meegemaakt, maar niet op zo’n grote schaal.”