Politie veegt strand Bloemendaal schoon: 'Teveel mensen die coronaregels niet volgen'

Rond middernacht heeft de politie het strand bij Bloemendaal schoongeveegd. Het was te druk op het strand en veel mensen hielden zich niet aan de coronaregels.

Via Twitter meldt de politie Kennemerland dat er op het strand “teveel mensen zijn die de coronamaatregelen niet opvolgen.” Vanwege de grote drukte heeft de politie in overleg met de veiligheidsregio besloten mensen van het strand weg te sturen.

De politie laat weten dat de bezoekers is gevraagd om het strand te verlaten en naar huis te gaan. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, is het strand in linie schoongeveegd.

Momenteel zijn op het strand van #Bloemendaal teveel mensen die de coronamaatregelen niet opvolgen. De grote drukte maakt dat de politie in samenspraak met de gemeente en de @vrkennemerland de strandgangers verzoekt het strand te verlaten en naar huis te gaan. Alles rustig — POL_KENland (@POL_KENland) August 8, 2020

Redactie/ANP