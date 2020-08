De spoorbomen in het Brabantse Oss waren dinsdagmiddag urenlang gesloten door een kapotte kabel. Hierdoor is het treinverkeer tussen Oss en Den Bosch plat. Volgens spoorbeheerder ProRail zal de verstoring nog tot zeker 19.30 uur duren.

De problemen ontstonden aan het begin van de middag toen tijdens werkzaamheden bij station Oss-West kabels kapot werden getrokken. De persoon die de storing veroorzaakte, raakte niet gewond bij het incident. Maar het gevolg was wel dat alle overwegen in Oss lange tijd gesloten bleven.

Veiligheidskabel geraakt

Bij de werkzaamheden werden twee kabels kapot getrokken, legt een woordvoerder van ProRail uit aan Hart van Nederland. “Een van de kabels levert elektriciteit voor de overgangen. De andere is een veiligheidskabel.” Die laatste kabel moet na reparatie nog veelvuldig worden getest.

>Dat meteen alle spoorbomen sloten, kwam door de ingebouwde beveiliging in het systeem: is er een defect bij één, dan gaan ze allemaal voor de veiligheid naar beneden. De gemeente Oss heeft inmiddels verkeersregelaars ingezet om de situatie bij de dichte spoorbomen in goede banen te leiden.

ProRail probeert de overwegen ondertussen handmatig te openen. Als dat lukt, mag het verkeer weer de overgang passeren. Tot het treinverkeer is hervat zet de NS bussen in tussen Oss en Den Bosch.

‘s Hertogenbosch – Oss: geen treinen door een sein- en overwegstorinng. https://t.co/axyyfHaEPO #Hto — NS online (@NS_online) August 25, 2020

Beeld: SQ Vision