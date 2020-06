Storing bij HagaZiekenhuis: geen operaties en afspraken op poliklinieken

Een technische storing bij het HagaZiekenhuis in Den Haagzorgt er woensdag voor dat geplande operaties en afspraken op de polikliniek niet door kunnen gaan. Patiënten worden hierover gebeld, meldt het ziekenhuis op de website.

Ook kunnen in het ziekenhuis tijdelijk geen nieuwe patiënten worden opgenomen en is de spoedeisende hulp gesloten. De afdeling verloskunde is wel open. Wanneer de technische problemen zijn opgelost, is niet te zeggen. “We werken aan een oplossing”, meldt het ziekenhuis.

ANP