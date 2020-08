Stomdronken man rijdt op velg met 'winkelvoorraad aan bierblikjes' door Rotterdam

In Rotterdam is gisteren een bestuurder van een auto aan de kant van de weg gezet, omdat hij reed op een van zijn velgen. Toen agenten in de auto keken, bleek er meer aan de hand. Een winkelvoorraad aan bierblikjes lag op de bijrijdersstoel van de man. Uit een blaastest bleek dat hij veel te diep in het glaasje had gekeken. Zijn rijbewijs werd direct ingevorderd.

De politie Feijenoord deelt het verhaal op Facebook, inclusief foto van de ontbrekende voorband. De bestuurder was niet meer in staat om recht te lopen en vond dat hij nog wel een stukje door kon rijden met zijn wagen. Hij had zoveel alcohol gedronken dat zijn woorden niet meer vloeiend uit zijn mond kwamen.

Lees ook: Halfnaakte man gaat op trekhaak van Emils auto zitten: ‘Zonder vet ook, hij ging er droog in!

Rijbewijs

Het Openbaar Ministerie moet beslissen wanneer de man zijn rijbewijs weer terugkrijgt. De agenten besluiten het bericht dat alcohol en verkeer echt niet samen gaan. “Je brengt niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar.”

Gisteren reden wij, studenten van Rotterdam Zuid, in het gebied van Politie Rotterdam IJsselmonde . Op de kruising… Posted by Politie Feijenoord on Friday, August 14, 2020

Foto: Politie Feijenoord