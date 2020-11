Indrukwekkende stille tocht voor gepeste Maryana (14) die uit het leven stapte

Boven-Hardinxveld stond vrijdagavond in het teken van de 14-jarige Maryana Flameling, die zichzelf twee weken geleden van het leven beroofde omdat ze zwaar gepest werd. Vrienden en familie liepen in een stille tocht ter nagedachtenis aan het meisje, én om een statement te maken tegen pesten.

Tientallen mensen liepen door de straten van het Zuid-Hollandse dorp. Ze hielden een spandoek vast met daarop de tekst: ‘Achter deze lachende ogen, brandt een traan van pijn. Stop pesten, nu.’ Maryana werd tijdens haar korte leven zo erg gepest dat ze geen andere uitweg meer zag. Op 14 november maakte ze een einde aan haar leven.

‘Definitief afscheid’

Voor moeder Corita was de stille tocht vrijdagavond een “definitief afscheid”. Emotioneel vertelt ze aan Hart van Nederland dat de familie nu verder moet. “Het was heel fijn dat iedereen er was vandaag. Sommige mensen hebben een uur gereden om hier te zijn.”

Door de coronamaatregelen heeft niet iedereen afscheid van Maryana kunnen nemen. Het was daarom extra belangrijk dat de stille tocht werd gehouden, legt Corita uit. “Zo konden mensen in ieder geval nog een beetje afscheid van haar nemen.”

‘Maryana is voorvechter’

De moeder van Maryana wil dat haar dochter wordt herinnerd als een “voorvechter om pesten te stoppen, en een voorvechter om dat iedereen mag zijn wil hij of zij wil zijn”. Vader Ed liet eerder weten dat hij de pesters heel veel kwalijk neemt. De ouders hopen dat alle pesters door de dood van hun dochter wakker worden geschud.

Burgemeester Dirk Heijkoop van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, waar Boven-Hardinxveld onder valt, liep vrijdagavond ook mee. Hij noemde de stille tocht een “indrukwekkende bijeenkomst”. “Ik vond het belangrijk om zo’n tocht, die volgens de richtlijnen eigenlijk niet zou kunnen, toch door te laten gaan. Het is belangrijk om uiting te geven aan een issue dat zo leeft in de samenleving.”

Maryana had deze tocht schitterend gevonden, denkt moeder Corita. “Ze hield van aandacht, en vooral als het voor een goede zaak was. En dit is een goede zaak.”

Heb jij hulp nodig? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem. Bel 113 of 0800-0113 (gratis). Chatten kan ook, via www.113.nl. De hulplijn is 24/7 geopend