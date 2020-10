Stille tocht voor doodgestoken Mushuraldo (17): 'Hij was een hele lieve jongen'

Vrienden en familie hielden maandagavond een stille tocht voor de 17-jarige Mushuraldo. De tiener kwam 30 september om het leven na een steekpartij in Rozenburg. Een paar dagen later werd een verdachte aangehouden.

“We gaan vanavond heel veel aan hem denken”, vertelt Damien, een van de organisatoren van de stille tocht. “Hij was een hele lieve jongen. We werkte samen bij een aannemer, hij was heel goed bezig om zijn leven op de rit de krijgen.”

Tientallen mensen

Maandagavond kwamen tientallen mensen bij elkaar voor een laatste eerbetoon aan de 17-jarige Rozenburger. “We hebben veertig mensen uitgenodigd”, vertelt Damien. “Maar als je zo om je heen kijkt zijn er veel meer mensen gekomen. Ook mensen die Mushuraldo helemaal niet zo goed kenden.”